Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia traut sich beflügelt von höheren Mieteinnahmen und einer steigenden Bewertung seiner Immobilien 2018 mehr zu. Im kommenden Jahr peile man eine Steigerung des operativen Ergebnisses aus dem laufenden Geschäft (FFO) auf 960 bis 980 Millionen Euro an, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Bochum mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...