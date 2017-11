Getestet wurde das Mittel in der Behandlung von Frauen in der frühen Phase der Menopause, die an fortgeschrittenem oder metastasierendem HR+/HER2- Brustkrebs leiden, heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. In der Studie habe eine Behandlung mit Kisqali in Kombination mit oral verabreichten Hormontherapien und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...