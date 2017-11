Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem schwachen ersten Halbjahr hat Heidelbergcement im dritten Quartal wieder zurück in die Wachstumsspur gefunden. Unterstützt von starken Geschäften in Australien, Marokko, Indien sowie in Nord- und Osteuropa steigerte der Baustoffkonzern auf vergleichbarer Basis das bereinigte operative Ergebnis um 7 Prozent und den Umsatz um 4 Prozent. In den USA habe sich trotz des Hurrikans Harvey die gute operative Leistung fortgesetzt.

Anders als zuletzt Lafargeholcim bestätigte der DAX-Konzern den Ausblick, der bei Umsatz und bereinigtem operativem Ergebnis ein moderates Wachstum in der Spannbreite von 5 bis 10 Prozent vorsieht. Der Schweizer Wettbewerber hatte vor knapp zwei Wochen seine Prognose für den operativen Gewinn auf 5 bis 7 Prozent Wachstum zusammengestrichen. Der Jahresüberschuss vor Einmaleffekten soll deutlich zulegen.

"Das Ergebnis des dritten Quartals bestätigt unsere Erwartungen für das Gesamtjahr", sagte Heidelbergcement-Chef Bernd Scheifele.

Bei der Integration des übernommenen Zementherstellers Italcementi kommt das Unternehmen unterdessen schneller voran als gedacht. Die gehobenen Synergien lagen mit 254 Millionen Euro bereits deutlich über dem Jahresziel von 175 Millionen Euro. Scheifele rechnet damit, die Ziele für 2018 bereits in diesem Jahr erreichen zu können.

Die Kosten für Restrukturierung und Integration von Italcementi seien deutlich begrenzt worden. Auch die Kosten für die Refinanzierung hat der Konzern gedrückt, unter anderem mit dem Verkauf von Bereichen, die nicht zum Kerngeschäft gehören. Schon 2017 werde sich die Italcementi-Übernahme deutlich positiv auf den Gewinn je Aktie auswirken.

