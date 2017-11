Zürich - Der Lebensversicherer Swiss Life hat in den ersten neun Monaten 2017 etwas mehr an Prämien eingenommen und die Einnahmen aus dem gebührenbasierten Geschäft weiter gesteigert. Die Prämieneinnahmen stiegen auf Gruppenebene sowohl in Franken als auch in Lokalwährungen um 3% auf 13,8 Mrd CHF, wie die Swiss Life am Mittwoch schreibt. Derweil legten die Einnahmen im sogenannten Fee-Geschäft um 6% (+7% in LW) auf 1,04 Mrd zu.

Die Swiss Life habe im dritten Quartal die positive Entwicklung des ersten Halbjahres fortgesetzt, wird CEO Patrick Frost in der Mitteilung zitiert. Und auch mit dem Wachstum der Fee-Erträge seien in einem strategisch wichtigen Bereich Fortschritte erzielt worden. "Zudem konnten wir trotz weiterhin striktem Fokus auf Profitabilität die Prämieneinnahmen steigern", so Frost

Tiefere Prämieneinnahmen in der Schweiz

Im Heimmarkt Schweiz sind die Prämieneinnahmen in den Monaten Januar bis September um 7% auf 7,60 Mrd CHF zurückgegangen. Die Swiss Life setzt den ...

