TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach der Rally des Vortages in der Region Ostasien und Australien lassen es die Anleger am Mittwoch gemächlicher angehen. Nach einem 26-Jahreshoch kamen die Kurse in Tokio etwas zurück - auch weil der Yen im Handelsverlauf am Dienstag etwas zugelegt hatte. Der Dollar fällt auf 113,82 Yen nach einem Vortageshoch über 114,32 Yen. Händler berichten von Zweifeln hinsichtlich der geplanten Steuerreform in den USA, die den Dollar etwas belasten. Die übrigen Börsen verbuchen in der Mehrzahl aber leichte Gewinne und bauen die Vortagesaufschläge damit noch etwas aus.

In Hongkong steigert ein fulminantes Börsendebüt die Lust auf Aktien und stützt so den Gesamtmarkt. Trotz der Mehrjahreshoch an vielen Handelsplätzen der Region am Vortag sei die Bereitschaft für Gewinnmitnahmen aber nicht sehr ausgeprägt, heißt es zudem im Handel.

In Tokio schloss der Nikkei-225 rund 0,1 Prozent leichter mit 22.914 Punkten und in Schanghai legt der Composite nach anfänglichen Verlusten um 0,2 Punkte auf 3.420,75 Zähler zu. Der HSI in Hongkong liegt 0,1 Prozent im Minus, nachdem er zunächst die Marke von 29.000 Punkten übersprungen und ein Zehnjahreshoch markiert hat.

Neue Handelsdaten aus China bewegen kaum. Die chinesischen Exporte sind im Oktober weniger stark gestiegen als erwartet, die Importe weiteten sich dafür gegenüber dem Vorjahr deutlicher aus als vorhergesagt. Der Handelsbilanzüberschuss Chinas kletterte im Oktober dennoch, allerdings hatten Volkswirte auf einen höheren Überschuss gesetzt. Pünktlich zur Asienreise von US-Präsident Donald Trump verringerte sich der Überschuss im Handel mit den USA leicht. Etwas gebremst wird der chinesische Aktienmarkt von der abnehmenden Liquidität durch entsprechende Maßnahmen der Zentralbank.

Börsengang im Fokus

In Hongkong elektrisiert ein Börsengang die Anleger: China Literature verdoppeln ihren Kurs am ersten Handelstag nahezu und profitieren damit von der aktuell guten Stimmung im Technologiesektor. Die Tochter des Schwergewichts Tencent betreibt Online-Bibliotheken und ist bei ihrem Börsengang auf enormes Interesse gestoßen. Das für Privatanleger reservierte Aktienpaket war 625-fach überzeichnet.

"Gesellschaften wie Tencent gelten als nicht aufzuhalten", sagt Chefaktienhändler für Asien Joshua Crabb von Old Mutual Global Investors. Die Titel der Muttergesellschaft Tencent gewinnen nach fünf Rekordschlussständen in Folge weitere 1,4 Prozent.

Auf Neuseeland fallen die Kurse, nachdem bei einer Milchauktion ein Preisverfall für Milchprodukte verbucht worden ist. Die Titel der Sektorunternehmen a2 Milk und Synlait Milk geben deutlich nach.

Japanische Autohersteller im Blick

Zweifel über das Zustandekommen der US-Steuerreform belasten in Ostasien die Finanzwerte. Der entsprechende Branchenindex in Japan büßt rund 1 Prozent ein. In Südkorea zählen Hana Financial und Industrial Bank of Korea zu den Abgebern. Hong Kong Aircraft Engineering verlieren nach Abschreibungen in Amerika 3,8 Prozent.

Der japanische Autohersteller Toyota hat in seinem zweiten Geschäftsquartal vom schwachen Yen profitiert und netto 17 Prozent mehr verdient als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Operativ verdiente Toyota ebenfalls mehr als im Vorjahr. Zudem erhöhte Toyota die Prognose für das im März 2018 endende Geschäftsjahr. Der Kurs legt um 0,9 Prozent zu.

Der Wettbewerber Nissan hat im zweiten Geschäftsquartal weniger verdient als im Vorjahr. Kosten im Zusammenhang mit einem Rückruf von Fahrzeugen in Japan schmälerten den Gewinn und zwangen Nissan zur Senkung der Prognose für den operativen Gewinn. Nach einem kurzen Rücksetzer mit dem Zahlenausweis erholt sich der Kurs wieder und legt 0,6 Prozent zu. Ohne die Kosten für den Rückruf und eine Einigung in einem Rechtsstreit im Zusammenhang mit Airbags von dem Hersteller Takata wäre der operative Gewinn von Nissan gestiegen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.016,30 +0,03% +5,57% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.893,77 -0,19% +19,77% 07:00 Kospi (Seoul) 2.548,08 +0,10% +25,74% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.420,82 +0,21% +10,22% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 28.953,52 -0,14% +31,70% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.417,14 +0,12% +18,62% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.749,04 -0,11% +6,54% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10.16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1592 -0,0% 1,1593 1,1573 +10,2% EUR/JPY 131,98 +0,0% 131,94 132,27 +7,4% EUR/GBP 0,8808 +0,1% 0,8802 0,8802 +3,3% GBP/USD 1,3161 -0,1% 1,3169 1,3148 +6,7% USD/JPY 113,85 +0,0% 113,83 114,29 -2,6% USD/KRW 1115,15 +0,1% 1113,88 1114,70 -7,6% USD/CNY 6,6406 +0,0% 6,6400 6,6355 -4,4% USD/CNH 6,6460 +0,1% 6,6410 6,6348 -4,7% USD/HKD 7,8035 -0,0% 7,8040 7,8029 +0,6% AUD/USD 0,7649 -0,0% 0,7651 0,7660 +6,0% NZD/USD 0,6909 -0,0% 0,6912 0,6923 -0,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,95 57,2 -0,4% -0,25 -0,2% Brent/ICE 63,46 63,69 -0,4% -0,23 +8,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.277,60 1.275,34 +0,2% +2,27 +11,0% Silber (Spot) 17,02 16,94 +0,4% +0,08 +6,9% Platin (Spot) 926,35 923,00 +0,4% +3,35 +2,5% Kupfer-Future 3,08 3,09 -0,3% -0,01 +22,0% ===

