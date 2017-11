Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia SE blickt optimistischer auf das Gesamtjahr und steigert die Dividende. In den ersten neun Monaten hat sich der Gewinn aufgrund höherer Einnahmen durch Mieten und margenstärkere Serviceleistungen und die Integration einer Akquisition mehr als verdreifacht.

Vonovia kündigte auch höhere operative Ziele für 2018 an. Für 2017 strebt Vonovia nun einen Anstieg der Funds from Operations 1 (FFO 1) - des operativen Gewinns nach laufenden Zinsen und Steuern - zwischen 910 Millionen und 920 Millionen Euro an. Das ist am oberen Ende des bisherigen Zielkorridors von 900 bis 920 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr wurden 760,8 Millionen Euro erzielt. 2018 soll der FFO 1 auf 960 bis 980 Millionen Euro steigen.

Die Dividende für 2017 soll 1,32 Euro je Aktie betragen, nach 1,12 für 2016.

Im Zeitraum Januar bis September kletterte der Nachsteuergewinn auf 1,21 Milliarden Euro von zuvor 278,3 Millionen. Die Mieteinnahmen stiegen um 8,1 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro. Die wichtigste Kenngröße, die FFO 1, stieg um 20,8 Prozent auf 690,5 Millionen Euro in den ersten neun Monaten.

Vonovia integriert aktuell das im März mehrheitlich übernommene österreichische Immobilienunternehmen Conwert Immobilien.

November 08, 2017 01:26 ET (06:26 GMT)

