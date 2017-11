HAMBURG (dpa-AFX) - Das Biotechunternehmen Evotec hat dank Übernahmen und seiner Partnerschaften mit großen Pharmakonzernen weiterhin einen guten Lauf. Die Hamburger bestätigten am Mittwoch ihre Jahresziele, die seit der Bekanntgabe der Übernahme des US-Konkurrenten Aptuit im Sommer noch etwas optimistischer sind.

In den ersten neun Monaten des Jahres bis September sprang Evotecs Umsatz um 42 Prozent auf knapp 171 Millionen Euro an, wie das TecDax -Unternehmen mitteilte. Zu diesem Plus trugen auch die Zukäufe Cyprotex und Aptuit bei sowie ein starker Anstieg der Einnahmen aus Meilensteinen, Abschlagszahlungen und Lizenzgebühren. Dies schlug sich auch im Ergebnis nieder: Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich im Berichtszeitraum um 28 Prozent auf gut 39 Millionen Euro./tav/jha/

