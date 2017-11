Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Nach einem schwachen ersten Halbjahr hat Heidelbergcement im dritten Quartal wieder zurück in die Wachstumsspur gefunden. Unterstützt von starken Geschäften in Australien, Marokko, Indien sowie in Nord- und Osteuropa steigerte der Baustoffkonzern auf vergleichbarer Basis das bereinigte operative Ergebnis um 7 Prozent und den Umsatz um 4 Prozent. In den USA habe sich trotz des Hurrikans Harvey die gute operative Leistung fortgesetzt. Anders als zuletzt Lafargeholcim bestätigte der DAX-Konzern den Ausblick, der bei Umsatz und bereinigtem operativem Ergebnis ein moderates Wachstum in der Spannbreite von 5 bis 10 Prozent vorsieht. Der Schweizer Wettbewerber hatte vor knapp zwei Wochen seine Prognose für den operativen Gewinn auf 5 bis 7 Prozent Wachstum zusammengestrichen. "Das Ergebnis des dritten Quartals bestätigt unsere Erwartungen für das Gesamtjahr", sagte Heidelbergcement-Chef Bernd Scheifele.

Nachfolgend ein Vergleich der Ergebnisse mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro)

BERICHTET PROG PROG 3Q17 ggVj 3Q17 ggVj 3Q16 Umsatz 4.610 +2% 4.605 +2% 4.520 EBITDA* 1.058 +5% 1.042 +3% 1.009 Operatives Ergebnis 787 +7% 763 +3% 738 Ergebnis nach Steuern/Dritten 481 +42% 429 +27% 339 Ergebnis je Aktie 2,42 +38% 2,16 +23% 1,75

*Ergebnis des laufenden Geschäfts vor Abschreibungen

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DÜRR

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG 3Q17 ggVj 3Q16 Auftragseingang 867 +3% 840 Umsatz 906 +0,5% 902 EBIT 71 +13% 63 Ergebnis nach Steuern 47 +9% 43 Ergebnis je Aktie 1,33 +12% 1,19

HANNOVER RÜCK

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent):

PROG PROG PROG 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Bruttopr mien 4.367 +5% 5 4.170 Kapitalanlageergebnis 423 +5% 4 402 EBIT -116 -- 5 444 Ergebnis nach Steuern/Dritten -107 -- 5 304 Ergebnis je Aktie -1,06 -- 6 2,52 Combined Ratio* 121,2 -- 3 94,4 -*Schaden-Rückversicherung

SCHAEFFLER

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 3.407 +4% 4 3.265 EBIT 393 -6% 3 417 EBIT vor Sondereffekten 389 -7% 2 417 Ergebnis nSt und Dritten 261 +47% 3 178 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,39 +44% 4 0,27

SYMRISE

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 743 +2% 16 730 EBITDA 160 +7% 15 150 EBIT 109 +11% 14 98

Weitere Termine:

06:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q, Zaandam

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam

07:30 DE/Scout24 AG, Ergebnis 3Q, München

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 9 Monate, Würzburg

07:30 DE/Evotec AG, Ergebnis 9 Monate (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg

07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1H (10:00 PK in Wien), Linz

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 9 Monate, Wien

18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate, Rom

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 CH/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2029 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2055 (offenes Volumen) 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 3 Mrd EUR 11:30 PT/Auktion 4,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2027 im Volumen von 1,0 Mrd bis 1,25 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 0,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 im Volumen von max. 4 Mrd CZK Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2028 im Volumen von max. 4 Mrd CZK Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2033 im Volumen von max. 4 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- S&P-500-Future 2.582,50 -0,17% Nikkei-225 22.913,82 -0,10% Schanghai-Composite 3.418,68 0,15% DAX 13.379,27 -0,66% DAX-Future 13.367,00 -0,76% XDAX 13.369,44 -0,76% MDAX 26.929,07 -0,01% TecDAX 2.557,58 -1,33% EuroStoxx50 3.658,77 -0,64% Stoxx50 3.223,51 -0,54% Dow-Jones 23.557,23 +0,04% S&P-500-Index 2.590,64 -0,02% Nasdaq-Comp. 6.767,78 -0,27% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,30 +16

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die nachlassende Risikobereitschaft an den internationalen Aktienmärkten dürfte in Europa zu einem weiteren Konsolidierungstag führen. "Neue Rekorde sind erst einmal vom Tisch", meint ein Händler am Morgen. Ein Zeichen für die nachlassende Risikobereitschaft sei der Ausstieg aus Nebenwerten, die zuletzt zur Schwäche geneigt hätten. Leicht negativ gesehen wird auch die Dollar-Entwicklung. Der Euro steigt wieder an die Marke von 1,16 Dollar. Aus Asien kommen kaum Impulse. Die Vorlagen sind gemischt.

Rückblick: Etwas leichter - "Auf dem erreichten Niveau ist die Luft dünn geworden", sagte ein Teilnehmer. Gegen den Gesamtmarkt legten Öl- und Gas-Aktien weiter zu, gestützt von zuletzt deutlich gestiegenen Ölpreisen. Ihr Stoxx-Branchenindex gewann 0,9 Prozent. Im Plus zeigte sich auch der Versorger-Index. Innogy und RWE profitierte mit einem Plus von 1,9 bzw 1,3 Prozent von den Plänen der Tochter Innogy, das britische Vertriebsgeschäft mit Teilen des Konkurrenten SSE verschmelzen und dann an die Börse zu bringen. Für SSE ging es um 2,3 Prozent nach oben. Ausgeschlossen von der positiven Stimmung waren aber die Windkrafthersteller nach schwachen Zahlen des spanischen Windkraftherstellers Siemens Gamesa Renewable Energy, die um 6,8 Prozent absackten. Im TecDAX schlossen Nordex mit 5,5 Prozent im Minus, in Kopenhagen verloren Vestas 2,9 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Der DAX hatte im frühen Handel ein neues Rekordhoch mit 13.526 Punkten markiert, ehe die Gewinne abbröckelten. BMW verloren nach Quartalszahlen 2,8 Prozent. Diese seien enttäuschend ausgefallen, hieß es. Osram stiegen dagegen um 5,7 Prozent. Ausblick, freier Cashflow und Margenentwicklung kamen im Handel positiv an. Für positive Fantasie sorgte daneben, dass Osram ein Gemeinschaftsunternehmen mit Continental ins Leben ruft für Fahrlichtsysteme. Continental gaben mit dem Gesamtmarkt um 0,9 Prozent nach. Zalando rutschten um 5,7 Prozent ab. Der Internet-Einzelhändler hatte das Margenziel gesenkt. Verluste in gleicher Größenordnung erlitten Dialog Semiconductor. Bryan Garnier monierte, die Umsatzprognose des Apple-Zulieferers liege unter der Markterwartung.

XETRA-NACHBÖRSE

Friwo wurden bei Lang & Schwarz über 10 Prozent höher gestellt, nachdem der Netzgerätehersteller seine Jahresziele erhöht hatte.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Im frühen Handel erreichten die großen Indizes neue Rekordhochs, doch bröckelten die Gewinne bald. Neben enttäuschenden Quartalsausweisen einiger Unternehmen der zweiten Reihe lastete Skepsis bezüglich der US-Steuerreform auf den Kursen. Die Anleger wollten endlich wissen, wann die Reform in Kraft treten könne und wie sie gestaltet werde, damit sie überhaupt durch den Kongress komme, sagte ein Teilnehmer. Eine neuerliche Gewinnwarnung des Autovermieters Avis drückte dessen Aktie um gut 15 Prozent, Hertz verloren im Sog von Avis 17,6 Prozent. Gute Drittquartalszahlen verhalfen Weight Watchers zu einem Plus von 13,6 Prozent. Mit Abgaben von über 23 bzw fast 14 Prozent zeigten sich die Aktien der Reiseportalbetreiber TripAdvisor und Priceline Group. TripAdvisor verbuchte im dritten Quartal Erlöse klar unter Markterwartung und Priceline senkte die Gewinnprognose für das Gesamtjahr.

Am Anleihemarkt bewegten sich die Notierungen kaum. Händler sprachen von Zurückhaltung vor den Auktionen zehn- und 30-jähriger Notes am Mittwoch und Donnerstag.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.18 Uhr EUR/USD 1,1589 -0,0% 1,1593 1,1573 EUR/JPY 131,99 +0,0% 131,94 132,03 EUR/CHF 1,1581 -0,1% 1,1587 1,1567 GBP/EUR 1,1350 -0,0% 1,1362 1,1351 USD/JPY 113,90 +0,1% 113,83 114,09 GBP/USD 1,3153 -0,1% 1,3169 1,3136

Der Dollar stieg tendenziell weiter, wenngleich er seine Tageshochs nicht halten konnte. Die dollarpositiven Faktoren wie die Aussicht auf eine US-Steuerreform und höhere US-Zinsen überwögen derzeit, hieß es. Der Euro notierte im späten US-Handel bei rund 1,1590 Dollar. Im Tagestief hatte er 1,1554 Dollar gekostet, das war das tiefste Niveau seit Ende Juli. Zum Yen bewegte sich der Dollar unter dem Strich seitwärts, nachdem auch hier zwischenzeitliche Gewinne wieder verloren gingen im Tagesverlauf.

