FRANKFURT (Dow Jones)--Der Aroma- und Duftstoffhersteller Symrise ist im dritten Quartal noch kräftiger gewachsen als in den ersten sechs Monaten des Jahres und hat seine Jahresprognose bestätigt. Zu der starken Entwicklung trug eine gute Nachfrage in allen Segmenten bei, wie der MDAX-Konzern mitteilte.

In den neun Monaten per Ende September stieg der Umsatz um 3,9 Prozent auf 2,28 Milliarden Euro. Bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte lag das organische Wachstum bei 6,5 Prozent. Im dritten Quartal erreichte das organisches Wachstum 9,1 Prozent. Das dritte Quartal sei aber "von einer unvorteilhaften Entwicklung der Währungsrelationen, insbesondere durch die Abwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro" geprägt gewesen, teilte Symrise mit.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg auf 485,2 Millionen von 463 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Die EBITDA-Marge ging allerdings leicht auf 21,3 Prozent von 21,9 Prozent zurück.

Analysten hatten im Konsens mit einem EBITDA bei 483 Millionen bei Einnahmen von 2,258 Milliarden Euro gerechent.

Im Gesamtjahr strebt Symrise weiterhin eine EBITDA-Marge von über 20 Prozent an und will beim Umsatz schneller als der Markt für Duftstoffe und Aromen wachsen. Dieser legt Schätzungen zufolge jährlich etwa 3 Prozent zu. Auch die Mittelfristziele bis Ende 2020 betätigte Symrise. Demnach will das Unternehmen jährlich um 5 bis 7 Prozent wachsen und eine EBITDA-Marge in einer Bandbreite von 19 bis 22 Prozent erzielen.

Der Konkurrent Givaudan aus der Schweiz hat sein Wachstum im dritten Quartal ebenfalls fortgesetzt und die Mittelfristziele im Oktober bestätigt. Gemeinsam mit den Kunden seien Preiserhöhungen zur Kompensation der gestiegenen Vorleistungskosten erfolgreich umgesetzt worden.

