Obwohl in letzter Zeit viele Unternehmen neue Aktien verkaufen, wird das Emissionsvolumen in Deutschland 2017 zum zweiten Mal in Folge sinken. Eine Überhitzung ist nicht in Sicht.

Sie heißen Aumann, Voltabox, Delivery Hero, Hellofresh oder Befesa: In den vergangenen Wochen und Monaten haben viele Unternehmen die Gunst der Stunde genutzt und angesichts rekordhoher Aktienkurse Geld über Börsengänge (IPOs) erlöst. Doch was Unternehmer und abgebenden Aktionäre freut, kann Anleger beunruhigen. Denn hohe Kurse in Kombination mit vielen Börsenneulingen waren in der Vergangenheit meist Anzeichen für ein baldiges Ende der Hausse.

