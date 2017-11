Werbung

DZ BANK - DAX: Gewinnmitnahmen nach neuem Allzeithoch

Nach den dynamischen Kurszuwächsen hat sich im wichtigsten deutschen Börsenbarometer Konsolidierungsbedarf aufgebaut. Dies lässt sich aus zweierlei Aspekten ableiten: Zum einen ist der Index kurzfristig markttechnisch "überkauft", und zum anderen notiert dieser in der Nähe der oberen Begrenzung des August-Aufwärtstrendkanals. Insofern dürfte eine fortgesetzte Verschnaufpause nicht verwundern. Zumindest bislang zeigt sich eine solche jedoch nur als eine eher seitwärts gerichtete Bewegung auf hohem Niveau. Der Abbau der "überkauften" markttechnische Lage erfolgt somit in konstruktiver Art und Weise, weshalb ein stärkerer Rücksetzer auf der Kursebene noch nicht abzuleiten ist. Ungeachtet dieser Konsolidierungsrisiken sollte sich somit im weiteren Verlauf noch einmal der mittelfristige Aufwärtstrend durchsetzen können. In der laufenden Bewegung lässt sich nach wie vor ein weiter gehendes Anschlusspotenzial bis 13.620 Punkte ableiten.

