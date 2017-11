Daher steigt das Migrationsrisiko in Bezug auf den Etikettenhaftkleber enorm. In der Regel sind es Harze und Öle beziehungsweise Weichmacher und Additive, die migrieren. Diese Stoffe sind fett- und alkohollöslich und können daher "wandern", wo immer sie mit fett- oder alkoholhaltigen Produkten in Berührung kommen. Bisher galt: je migrationsärmer das Etikett, desto schlechter die Haftungseigenschaften - und umgekehrt. Die Mehrschichttechnologie bietet nun die Möglichkeit, Etiketten deutlich migrationssicherer zu machen, ohne dass die Haftqualität darunter leidet.

Bisheriger Stand der Dinge

Für Etiketten kommen in der Regel zwei Typen von Haftklebstoffen zum Einsatz: acrylatbasierende Haftklebstoffe, zu denen auch Dispersions-Haftkleber gehören, und kautschukbasierende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...