Rescale, der weltweit führende Anbieter von HPC Cloud Services kündigt heute die Partnerschaft mit GNS Systems an. GNS Systems ist einer der führenden HPC-Dienstleister, der unter anderem auch On-Premise Management von HPC-Systemen anbietet und dieses Angebot nun durch Migration Services für HPC Cloud Lösungen erweitert.

Rescale's ScaleX Plattform stellt eine gemanagte HPC Cloud Umgebung zur Verfügung, die sehr einfach eine Anbindung an die meisten Public Cloud Anbieter zur Verfügung stellt. Kundensysteme wie auch Bare-Metal Anbieter können somit einfach in die Plattform eingebunden werden.

Auf der anderen Seite bietet GNS Systems "Managed Services" beim Kunden für dessen HPC-Systeme an. Als Rescale Partner wird GNS Systems zukünftig auch "Integration Services" für die Rescale ScaleX Plattform anbieten inklusive Hybrid Integration, gesicherte private Netzwerkkonfiguration und der Integration von Simulationsabläufen sowie der Integration von kundenspezifischen Applikationen auf die ScaleX Platform.

Wolfgang Dreyer, Rescale's General Manager für EMEA, sieht diese Partnerschaft als strategisch wichtigen Baustein, um den deutschen Mittelstand- sowie den Enterprise Markt erfolgreich zu bearbeiten. "Der Cloud HPC Markt hat signifikante Wachstumsraten in den letzten Jahren. Die Partnerschaft mit GNS Systems ermöglicht es den Unternehmen, HPC Cloud Lösungen mit einem vertrauten Partner gemeinsam zu evaluieren, ohne die etablierten Prozesse oder die bereits installierten HPC Systeme komplett zu ersetzen. Spitzenlasten in der Cloud abzudecken oder die Migration bestimmter Projekte in die Cloud ermöglichen dem Kunden eine skalierbare, zukunftssichere HPC-Lösung."

Christopher Woll, Geschäftsführer der GNS Systems, lobt die Partnerschaft. "Wir bei GNS Systems freuen uns über diese Partnerschaft, weil sie es uns ermöglicht, die Beschränkungen in den vorhandenen kundenseitigen Hardware Ressourcen und Job-Wartezeiten zu eliminieren. Zusammen werden GNS-Systems und Rescale den Kunden zukunftsorientierte und flexible HPC-Lösungen anbieten können."

Über Rescale

Rescale ist das führende Unternehmen im Bereich HPC-Simulationen und Deep Learning in der Cloud. Rescale genießt das Vertrauens globaler Fortune-500-Unternehmen, ermöglicht den bedeutendsten Wissenschaftlern und Ingenieuren der Welt, die innovativsten Produkte zu entwickeln und bahnbrechende Forschung und Entwicklung schneller und kostengünstiger durchzuführen. Die ScaleX Plattform von Rescale verwaltet flexible, hybride, private und öffentliche Cloud-Ressourcen, die sich auf das größte und leistungsstärkste HPC-Netzwerk der Welt stützen. Weitere Informationen zur ScaleX-Plattform von Rescale finden Sie unter www.rescale.com.

Über GNS Systems

GNS Systems steht für innovative IT-Dienstleistungen in der Produktentwicklung und dem Engineering. Speziell im HPC-Umfeld zählt GNS Systems zu den führenden Anbietern. Die Schwerpunkte der GNS Systems liegen in den Bereichen Linux/Windows Systemmanagement, High Performance Computing (HPC), Technisches Datenmanagement, Softwareentwicklung, Application Management und Outsourcing. Hier plant, implementiert und betreibt GNS Systems komplexe System- und Anwendungsinfrastrukturen. GNS Systems arbeitet für weltweit renommierte Kunden aus der Automotive-, Luft- und Raumfahrtindustrie und dem Maschinen- und Anlagenbau. Seinen Kunden bietet GNS Systems durch seine langjährigen Erfahrungen eine umfassende und praxisbewährte Beratung und Umsetzung an.

