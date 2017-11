Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die chinesischen Exporte sind im Oktober weniger stark gestiegen als erwartet. Die Ausfuhren nahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,1 Prozent zu. Volkswirte hatten dagegen mit einem stärkeren Anstieg um 7 Prozent gerechnet. Im September hatten die Exporte noch um 8,1 Prozent angezogen. Die Importe weiteten sich gegenüber dem Vorjahr auf 17,2 Prozent aus. Hier hatten Ökonomen mit 16,3 Prozent eine geringere Zunahme erwartet. Im September hatte das Plus bei den Einfuhren noch bei 18,7 Prozent gelegen. Der Handelsbilanzüberschuss Chinas kletterte im Oktober auf 38,2 Milliarden US-Dollar von 28,5 Milliarden im September, wie die Zollverwaltung weiter mitteilte. Ökonomen hatten mit 40 Milliarden Dollar allerdings einen noch höheren Handelsbilanzüberschuss erwartet. Der Überschuss im Handel mit den USA verringerte sich leicht auf 26,62 von 28,08 Milliarden Dollar.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.582,50 -0,17% Nikkei-225 22.913,82 -0,10% Hang-Seng-Index 28.952,38 -0,14% Kospi 2.552,40 +0,27% Schanghai-Composite 3.412,77 -0,02% S&P/ASX 200 6.016,30 +0,03%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach der Rally des Vortages in der Region Ostasien und Australien lassen es die Anleger gemächlicher angehen. Nach einem 26-Jahreshoch kamen die Kurse in Tokio etwas zurück - auch weil der Yen am Vorstag etwas zugelegt hatte. Händler berichten von Zweifeln hinsichtlich der geplanten Steuerreform in den USA, die den Dollar etwas belasten. Die übrigen Börsen verbuchen in der Mehrzahl aber leichte Gewinne und bauen die Vortagesaufschläge damit noch etwas aus. In Hongkong steigert ein fulminantes Börsendebüt die Lust auf Aktien. Trotz der Mehrjahreshoch an vielen Handelsplätzen sei die Bereitschaft für Gewinnmitnahmen nicht sehr ausgeprägt, heißt es. Der HSI liegt knppp im Minus, nachdem er zunächst die Marke von 29.000 Punkten übersprungen und ein Zehnjahreshoch markiert hat. Neue Handelsdaten aus China bewegen kaum. Etwas gebremst wird der chinesische Aktienmarkt von der abnehmenden Liquidität durch entsprechende Maßnahmen der Zentralbank. In Hongkong verdoppeln China Literature ihren Kurs am ersten Handelstag. Die Tochter des Schwergewichts Tencent betreibt Online-Bibliotheken. Tencent gewinnen nach fünf Rekordschlussständen in Folge weitere 1,4 Prozent. Auf Neuseeland fallen die Kurse, nachdem bei einer Milchauktion ein Preisverfall verbucht worden ist. Zweifel über das Zustandekommen der US-Steuerreform belasten in Ostasien die Finanzwerte. Hong Kong Aircraft Engineering verlieren nach Abschreibungen in Amerika 3,8 Prozent. Toyota hat in seinem zweiten Geschäftsquartal vom schwachen Yen profitiert und netto 17 Prozent mehr verdient. Der Kurs legt um 0,9 Prozent zu. Wettbewerber Nissan hat im zweiten Geschäftsquartal weniger verdient als im Vorjahr. Nach einem kurzen Rücksetzer mit dem Zahlenausweis erholt sich der Kurs wieder und legt 0,6 Prozent zu. Der bereinigte operative Gewinn ist gestiegen.

US-NACHBÖRSE

Marriott International stiegen um 0,5 Prozent, obwohl die Ergebnisse in Texas, Florida und der Karibik von den Wirbelstürmen belastet worden waren. Allerdings hätten die Buchungen nach den Wirbelstürmen zugenommen. Eine kräftige Nachfrage verzeichneten die Regionen Asien und Europa. Der Umsatz pro Hotelzimmer lag über der Unternehmensprognose. Insgesamt lagen die Geschäftszahlen über den Markterwartungen. Positiv wurden die Geschäftszahlen und ein Zukauf des Digitalspieleanbieters Zynga aufgenommen. Die Titel legten um 1,9 Prozent zu. Die Gesellschaft plant die Übernahme von Teilen von Peak Games, die auf dem Gebiet mobiler Anwendungen bei Spielen aktiv ist. Der Messengerdienst Snapchat hat Anleger einmal mehr enttäuscht. Die Snap Inc hat ihren Quartalsverlust mehr als verdreifacht. Die Aktie brach um 17,1 Prozent ein. Die Titel des Digitalspieleentwicklers Take-Two Interactive Software schossen um 7,8 Prozent in die Höhe. Im zweiten Quartal legte der Umsatz um 5,6 Prozent zu und übertraf die Erwartungen. Das Ergebnis rutschte jedoch deutlich ins Minus.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.557,23 0,04 8,81 19,20 S&P-500 2.590,64 -0,02 -0,49 15,71 Nasdaq-Comp. 6.767,78 -0,27 -18,65 25,72 Nasdaq-100 6.320,78 0,11 7,17 29,96 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 903 Mio 851 Mio Gewinner 1.271 1.735 Verlierer 1.703 1.235 Unverändert 97 104

Uneinheitlich - Im frühen Handel erreichten die großen Indizes neue Rekordhochs, doch bröckelten die Gewinne bald. Neben enttäuschenden Quartalsausweisen einiger Unternehmen der zweiten Reihe lastete Skepsis bezüglich der US-Steuerreform auf den Kursen. Die Anleger wollten endlich wissen, wann die Reform in Kraft treten könne und wie sie gestaltet werde, damit sie überhaupt durch den Kongress komme, sagte ein Teilnehmer. Eine neuerliche Gewinnwarnung des Autovermieters Avis drückte dessen Aktie um gut 15 Prozent, Hertz verloren im Sog von Avis 17,6 Prozent. Gute Drittquartalszahlen verhalfen Weight Watchers zu einem Plus von 13,6 Prozent. Mit Abgaben von über 23 bzw fast 14 Prozent zeigten sich die Aktien der Reiseportalbetreiber TripAdvisor und Priceline Group. TripAdvisor verbuchte im dritten Quartal Erlöse klar unter Markterwartung und Priceline senkte die Gewinnprognose für das Gesamtjahr.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,31 -0,2 2,31 -13,2 30 Jahre 2,77 -2,0 2,79 -29,4

Die Notierungen am US-Anleihemarkt zeigten sich kaum verändert. Die Auktion dreijähriger Notes traf auf rege Nachfrage, bewegte den Markt aber nicht. Am Mittwoch und Donnerstag folgen noch Auktionen zehn- und 30-jähriger Titel, weshalb sich viele Anleger zurückgehalten haben dürften.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10.16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1594 +0,0% 1,1593 1,1573 +10,2% EUR/JPY 131,96 +0,0% 131,94 132,27 +7,3% EUR/GBP 0,8812 +0,1% 0,8802 0,8802 +3,4% GBP/USD 1,3156 -0,1% 1,3169 1,3148 +6,6% USD/JPY 113,84 +0,0% 113,83 114,29 -2,6% USD/KRW 1114,24 +0,0% 1113,88 1114,70 -7,7% USD/CNY 6,6377 -0,0% 6,6400 6,6355 -4,4% USD/CNH 6,6403 -0,0% 6,6410 6,6348 -4,8% USD/HKD 7,8027 -0,0% 7,8040 7,8029 +0,6% AUD/USD 0,7656 +0,1% 0,7651 0,7660 +6,1% NZD/USD 0,6912 +0,0% 0,6912 0,6923 -0,5%

Der Dollar stieg tendenziell weiter, wenngleich er seine Tageshochs nicht halten konnte. Die dollarpositiven Faktoren wie die Aussicht auf eine US-Steuerreform und höhere US-Zinsen überwögen derzeit, hieß es. Der Euro notierte im späten US-Handel bei rund 1,1590 Dollar. Im Tagestief hatte er 1,1554 Dollar gekostet, das war das tiefste Niveau seit Ende Juli. Zum Yen bewegte sich der Dollar unter dem Strich seitwärts, nachdem auch hier zwischenzeitliche Gewinne wieder verloren gingen im Tagesverlauf.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,85 57,2 -0,6% -0,35 -0,4% Brent/ICE 63,33 63,69 -0,6% -0,36 +7,9%

Die Ölpreise gaben nach der Rally vom Wochenbeginn am Dienstag leicht nach. Die zuletzt gesehene Ölpreisrally sei stark spekulativ, merkten die Rohstoff-Experten der Commerzbank an. Das Korrekturpotenzial sei somit beträchtlich. Die aktuelle Lage spreche allerdings dagegen, denn die jüngsten Entwicklungen in Saudi-Arabien rechtfertigten eine Risikoprämie auf den Ölpreis. Auch der Konflikt mit dem Iran drohe sich zu verschärfen. Neue Prognosen der zum US-Energieministerium gehörenden Energy Information Agency (EIA) hatten keinen Einfluss auf die Ölpreise. Die EIA, die am Mittwoch die wöchentlichen Daten zu den Ölvorräten der USA veröffentlichen wird, hatte ihre Schätzungen sowohl für die Ölförderung als auch für die -nachfrage im vierten Quartal gesenkt. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 0,3 Prozent auf 57,20 Dollar. Brent verbilligte sich um 0,9 Prozent auf 63,69 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.277,47 1.275,34 +0,2% +2,14 +10,9% Silber (Spot) 17,02 16,94 +0,5% +0,08 +6,9% Platin (Spot) 927,15 923,00 +0,4% +4,15 +2,6% Kupfer-Future 3,08 3,09 -0,3% -0,01 +21,9%

