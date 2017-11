FCR Immobilien AG erwirbt Nahversorger in Welzow, Brandenburg

FCR Immobilien AG erwirbt Nahversorger in Welzow, Brandenburg

- Nahversorger langfristig an Einzelhandelskette Norma vollvermietet - Vollständige Renovierung des Objekts im Jahr 2013 - Mieteinnahmen von rund 130 Tsd. Euro pro Jahr

München, 08.11.2017: Die FCR Immobilien AG, ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren mit attraktivem Renditepotenzial in Deutschland fokussierter Investor, bleibt auf Einkaufstour. In Welzow, Brandenburg, hat die FCR Immobilien AG jetzt ein an den Lebensmittel-Discounter Norma langfristig vollvermietetes Objekt erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Immobilie befindet sich auf einem rund 5.100 m² großen Grundstück und hat eine vermietbare Fläche von etwas mehr als 1.600 m². Zudem stehen 66 Stellplätze zur Verfügung. Das 1994 errichtete Objekt befindet sich aufgrund einer umfassenden Revitalisierung aus dem Jahr 2013 in einem guten Zustand. Neben Arbeiten im Innenbereich sind auch die Fassade und das Dach vollständig renoviert worden. Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf rund 130 Tsd. Euro.

Der Nahversorger befindet sich im Zentrum der Kleinstadt Welzow, die im brandenburgischen Landkreis Spree-Neiße gelegen ist. Die optimale Lage des Objekts an der Hauptverkehrsstraße der Kleinstadt bietet die nötige Kundenfrequenz. Die Adresse lautet: Spremberger Straße 79, 03119 Welzow.

Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Ein weiteres attraktives Objekt für unser Immobilienportfolio, das eine überdurchschnittliche Rendite verspricht. Auch nach diesem Zukauf wollen wir zeitnah weitere Objekte erwerben."

Über die FCR Immobilien AG

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 30 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von über 140.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI.

Pressekontakt

edicto GmbH Dr. Sönke Knop / Patrick Wang Telefon +49 69 9055 05 51 E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de

Unternehmenskontakt

Ulf Wallisch Senior Director Investments & Corporate Communications

FCR Immobilien AG Bavariaring 24 D-80336 München www.fcr-immobilien.de Telefon +49 89 2000 511 81 Fax +49 89 2000 511 98 E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de

Vorstand: Falk Raudies Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse HRB 210430 | Amtsgericht München

