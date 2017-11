flatex Morning-news Öl (WTI)

Der WTI-Rohölkontrakt zog in den letzten Handelstagen weiter an. Zunehmend werden geopolitische Risiken eingepreist und diese könnten den Ölpreis auch weiter antreiben. Nach dem kurdischen Unabhängigkeitsreferendum und den Ausführungen Trumps zum derzeitigen Iran-Deal aus Obamas Zeiten, addierten sich jüngst Ereignisse in Saudi-Arabien zu den geopolitischen Treibern hinzu.

Eine sich abzeichnende politische Unsicherheit in einem der mit rund 10 Mio. Fass Rohölförderung pro Tag größten Förderländer der Welt könnte den Ölpreis stärker unter Druck bringen und anziehen lassen. Charttechnisch lägen Widerstände bei 58,44/62,07/64,31 und 67,93 US-Dollar. Unterstützt wäre WTI bei 54,82/52,58 und 50,76 US-Dollar.

