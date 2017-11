Die in der vergangenen Woche präsentierte Bilanz des dritten Quartals hat die Zuversicht der Investoren in eine goldene Zukunft des Elektrofahrzeuge-Herstellers Tesla (ISIN: US88160R1014) erschüttert. Der Umsatz lag zwar in etwa im Rahmen der Erwartungen. Aber Tesla verbuchte ein Minus, das deutlich über dem lag, womit man seitens der Analysten gerechnet hatte. Man sorgt sich, dass die Kapitalgeber die Geduld verlieren könnten. Denn Tesla wendet gewaltige Summen auf, um so schnell wie möglich profitabel zu werden. Je mehr an Kapazitäten geschaffen wird, desto mehr Fahrzeuge können verkauft werden und die Kosten pro Fahrzeug werden sich reduzieren. Damit ist man indes zum Erfolg verdammt, schiefgehen darf bei dieser Expansion ...

