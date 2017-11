Mit einem radikalen Umbau will die Deutsche Bank endlich wieder Anschluss an die internationale Konkurrenz finden. Im Kampf gegen das schrumpfende Geschäft zieht Vorstandchef Cryan nun weitere Entlassungen in Betracht.

Der Vorstandschef der Deutschen Bank hat einen klaren Hinweis darauf gegeben, dass weitere zehntausende Stellen abbaut werden könnten. Hintergrund soll eine Effizienzsteigerung der Bankprozesse durch den vermehrten Einsatz von Technologie sein. Die Bank leidet wie andere Institute unter den niedrigen Zinsen, die das klassische Einlagen- und Kreditgeschäft weniger profitabel machen. Zudem machen ihr die anhaltend ruhigen Kapitalmärkte zu schaffen, weil diese die Provisionseinnahmen schmälern.

"Wir beschäftigen derzeit 97.000 Menschen", sagte John Cryan der "Financial Times". "Die meisten Großbanken kommen mit der Hälfte an Angestellten aus." Cryan verspricht sich durch eine erhöhte Automatisierung von Prozessen eine geringere Fehleranfälligkeit, die manuelle Tätigkeiten mit sich führen. Zudem sei das Verhältnis von Schaltermitarbeitern und Buchhaltern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...