NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Dialog Semiconductor von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Adithya Metuku senkte zudem das Kursziel von 55,60 auf 42,80 Euro. Zwar berge die eher hohe Abhängigkeit von Großkunden wie Apple keine unmittelbaren Risiken, doch sollte die Gefahr von möglicherweise weniger Aufträgen durch den iPhone-Hersteller allmählich in den Kurs eingepreist werden, schrieb der Experte in seiner Studie vom Mittwoch. Zudem würden die Geschäfte mit dem iPhone 8 und dem iPhone X mittlerweile weitgehend vom Kurs reflektiert. Apple ist ein wichtiger Kunde des im TecDax notierten Chipkonzerns./mis/ajx

Datum der Analyse: 08.11.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN GB0059822006

AXC0093 2017-11-08/08:56