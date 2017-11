125.000 Autos brachte Geely im Oktober an den Mann beziehungsweise an die Frau. Das ist ein Plus von knackigen 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Sehr gute Zahlen vom chinesischen Autobauer! Großen Anteil am Erfolg hat das Model Emgrand. Alleine 27.000 Einheiten gehen auf die Rechnung des Erfolgsmodells im Heimatmarkt China. Insgesamt kommt Geely Ende Oktober damit auf 952.000 Autos, ein Plus von 72 Prozent im Vergleich zum 2016.Noch in diesem Jahr wird Geely drei neue Modelle auf den Markt bringen. Das nahm Morgan Stanley zum Anlass, seine Kaufempfehlung zu erneuern. Durch die neuen Modelle könnte Geely vor allem im zweiten Halbjahr eine höhere Marge erzielen. Das Kursziel lautet 30 HongKong Dollar, was umgerechnet 3,23 Euro entspricht.

Den vollständigen Artikel lesen ...