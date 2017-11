FMW-Redaktion

Der Dax hatte gestern einen starken Start, um dann aber ab Mittags noch stärker abzubauen mit dem Fall unter die 13400er-Marke. Das alles im Grunde ohne Nachrichten, die diese Bewegung hätten begründen können - offenkundig zogen einige die Reißleine und sorgten damit für die Aktivierung weiterer Verlust-Stops. Wer hätte das gedacht, nachdem doch zuvor alles so wunderbar war und gestern die deutlichen Pluszeichen in Asien eigentlich auf einen weiteren Höhenflug des deutschen Leitindex gedeutet hatten?

Aber unverhofft kommt oft - dabei half dem Dax auch nicht, dass der Dow Jones als stärkster US-Index sich gerade noch ins Plus rettete und damit ein neues Allzeithoch auf Schlußkurs-Basis generierte. Aber der Nasdaq schwächer, vor allem die US-Nebenwerte im Russell 2000 sowie die Transportwerte stark unter Druck, also Aktien, die auf den amerikanischen Binnenmarkt fokussiert sind. Ist das eine Ankündigung dafür, dass nun die Dinge schwieriger werden einerseits in Sachen US-Steuerreform, andererseits in Sachen US-Konjunktur?

Vor genau einem Jahr wurde Donald ...

