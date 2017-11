Bad Marienberg - innogy SE (ISIN DE000A2AADD2/ WKN A2AADD) ("innogy") und SSE plc ("SSE") sind - unter Vereinbarung von Exklusivität - in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Zusammenführung der Vertriebsaktivitäten in Großbritannien von innogys Tochtergesellschaft npower einerseits und den Vertriebsaktivitäten B2C (Endkundengeschäft) und Energy+ von SSE andererseits, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...