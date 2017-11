"Trotz des schwachen Marktumfelds schaue ich optimistisch nach vorne. Das beruht großteils auf Fakten, die sich noch nicht in den Zahlen widerspiegeln. In meinen vielen Gesprächen mit unseren Kunden merke ich, wie groß der Wunsch ist, mit uns Geschäft zu machen", schrieb Vorstandschef John Cryan vor kurzem in einem offenen Brief an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Bank. "Und wir waren selten zuvor in einem Quartal so erfolgreich darin, uns künftiges Geschäft zu sichern. Hier sind unsere Aussichten derzeit sehr gut. Außerdem würden wir erheblich von einem Anstieg der Zinsen in der Eurozone profitieren", so Cryan weiter. Das Analysehaus Independent Research sieht für die Aktie der Deutschen Bank nach Zahlen ein Kursziel von 19 Euro. Zwar habe das Handelsgeschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...