FRANKFURT (Dow Jones)--Getragen von den Käufen der europäischen Zentralbank geht es mit den Bundesanleihen weiter nach oben. EZB-Interventionen in den Staatsanleihen oder entsprechende Erwartungen trieben die Bewertungen, heißt es bei der Commerzbank. Die Realrenditen seien in Folge fast wieder auf ihren Tiefständen vom Jahresanfang angekommen. Die im Tagesverlauf anstehende Aufstockung der Bundesobligation der Serie 176 scheine an diversen Maßen gemessen teuer, dürfte aber dennoch auf fruchtbaren Boden fallen.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um vier Ticks auf 163,34 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,37 Prozent und das Tagestief bei 163,28 Prozent. Umgesetzt wurden 14.927 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 1 Tick auf 131,98 Prozent.

November 08, 2017 02:45 ET (07:45 GMT)

