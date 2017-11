Im Frühjahr hatte der Wohnungskonzern Vonovia seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Nun erwartet der Dax-Konzern dank höherer Einnahmen auch 2018 mehr Gewinn. Das macht sich für die Aktionäre bezahlt.

Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia traut sich beflügelt von höheren Mieteinnahmen und einer steigenden Bewertung seiner Immobilien 2018 mehr zu. Im kommenden Jahr peile man eine Steigerung des operativen Ergebnisses aus dem laufenden Geschäft (FFO) auf 960 bis 980 Millionen Euro an, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Bochum mit. Die Dividende für das laufende Jahr, die zur Hauptversammlung im kommenden Mai ausgezahlt wird, soll um 20 Cent je Aktie auf 1,32 Euro klettern, sagte Vonovia-Chef Rolf Buch.

Die im Frühjahr angehobenen Prognose für das ...

