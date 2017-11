Zürich - Internetnutzer in der Schweiz schätzen ihre Fähigkeiten im Umgang mit dem Netz mehrheitlich als gut ein. Auch den digitalen Überkonsum und das Gefühl, wichtigere Dinge durch die Internetnutzung zu versäumen, beurteilt die Mehrheit als unproblematisch. Dies zeigt eine repräsentative Umfrage des Instituts für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich zur Internetnutzung in der Schweiz.

Zeitung lesen, Ferienbilder posten oder Katzenvideos auf YouTube schauen: Verwenden kann man das Internet für viele Zwecke, bloss: Wie bewerten wir unsere Netzaktivitäten? Der digitale Überkonsum und das Gefühl, dadurch wichtigere Dinge zu versäumen, ist bei Jungen und Personen mit niedrigem Bildungsstand höher, wird aber mehrheitlich als kein grosses Problem empfunden. Acht von zehn Nutzern (83%) in der Schweiz geben an, wichtige von unwichtigen Internetaktivitäten gut unterscheiden zu können. Drei Viertel (75%) der User glauben, gezielt auswählen zu können, welchen Personen oder Informationsquellen sie online folgen, 73% sind der Meinung, Internetdienste oder Geräte so einrichten zu können, dass sie nicht stören.

Digitaler Erwartungsdruck bei Jungen höher

Die Hälfte der Internetnutzer (50%) in der Schweiz hat das Gefühl, dass von ihnen im Alltag erwartet wird, schnell auf Nachrichten zu antworten. Der digitale Erwartungsdruck bezüglich Verfügbarkeit und Skills wird speziell von den Jungen und Hochgebildeten als stärker empfunden. Bei der Social-Media-Nutzung fühlen sich vermehrt Junge und Niedriggebildete unter Druck. Die eigenen Internetfähigkeiten werden überwiegend (78%) als zumindest gut eingeschätzt, nur 4% bewerten diese als schlecht. Männer schätzen sich insgesamt besser ein als Frauen. «Das digitale Wohlbefinden ist in der Schweiz gross», bilanziert Michael Latzer, Professor für Medienwandel & Innovation an der Universität Zürich. Die zum vierten Mal durchgeführte und für die Schweiz repräsentative Umfrage beinhaltet neu auch Fragen zu Schwierigkeiten im alltäglichen Umgang mit dem Internet.

Neun von zehn Schweizern sind online

90 Prozent der Schweizer Bevölkerung nutzen heute das Internet. Vier von fünf Nutzerinnen und Nutzern (79%) sind auch unterwegs online. Die durchschnittliche Nutzungszeit verdoppelte sich seit 2011 und beträgt heute 25,5 Stunden pro Woche. Junge und Niedriggebildete verbringen die meiste Zeit online. Die Anzahl der Nichtnutzer halbierte sich in den vergangenen sechs Jahren. Die Hälfte der Offliner profitiert jedoch indirekt vom Internet, indem sie andere für sich recherchieren oder Aufgaben erledigen lässt. Die Zahl absoluter Nichtnutzer liegt damit in der Schweiz bei ca. 360'000 (5%).

20- bis 29-Jährige verzichten am schwersten auf Smartphone

Die Internetnutzung via Mobiltelefon wächst stärker als jene via Computer und Tablets. Praktisch alle Jungen, aber nur jeder Vierte (27%) der Altersgruppe 70+ nutzt Internet via Mobiltelefon. 20- bis 29-Jährige können am schwersten kurzzeitig auf ihr Mobiltelefon verzichten, die Jüngsten und Ältesten am leichtesten. Heim- (95%) und Arbeitsplatznutzung (72%) pendeln sich auf hohem Niveau ein, die Hälfte verwendet das Internet auch zu Hause für berufliche Zwecke. Soziale Online-Netzwerke nutzen bereits 6 von 10 Personen (62%), 2011 waren es erst 4 (41%).

Gut die Hälfte der Internetnutzer produziert eigene Online-Inhalte (51%) oder teilt Inhalte

