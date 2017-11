IRW-PRESS: E3 Metals Corp.: In den Konzessionsgebieten von E3 Metals beginnt Phase 2 der Entnahme von Lithiumproben

In den Konzessionsgebieten von E3 Metals beginnt Phase 2 der Entnahme von Lithiumproben

WICHTIGSTE ERGEBNISSE

- E3 Metals hat in seinen Lithiumkonzessionsgebieten in Alberta die zweite Phase der Entnahme von Petrosoleproben für Lithium in aktiven Öl und Gas produzierenden Bohrlöchern eingeleitet. - E3 Metals wird außerdem größere Mengen an Solen aus ausgewählten Bohrlöchern entnehmen, um Prüfarbeiten zur Lithiumextraktion durchzuführen.

Vancouver, BC - 8. November 2017 - E3 Metals Corp. (TSXV: ETMC, FSE: OU7A, OTC: EEMMF) (das Unternehmen, E3 oder E3 Metals) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen in seinen Lithiumkonzessionsgebieten in Alberta die zweite Phase der Entnahme von Lithiumproben aus aktiven Öl- und Gasbohrlöchern eingeleitet hat. Mit dieser zweiten Phase der Probenahme werden drei Ziele verfolgt, die für die Erschließung des Petrolithiumprojekts des Unternehmens im südlichen Zentrum von Alberta entscheidend sind:

- Ausweitung der Probenahme in Gebiete, die für die 2018 geplanten Ressourcenerweiterungen vorgemerkt sind - Rückkehr in bereits beprobte Gebiete für wiederholte Analysen, die zur zukünftigen Hochstufung der Ressource in die Kategorien Gemessen und Angezeigt beitragen sollen - Entnahme einer 1.000 Liter (l) umfassenden Probe aus unserem Gebiet Clearwater, die bei den Prüfarbeiten zur Lithiumextraktion im Labormaßstab verwendet werden soll Die zweite Phase des Probenahmeprogramms beginnt diese Woche und soll in den nächsten zwei bis drei Monaten bis in das Jahr 2018 hinein kontinuierlich fortgesetzt werden. Das Unternehmen erhielt von mehreren Betreibern Zugang zu Bohrlöcher und Batterien zur Entnahme von Petrosoleproben, um die darin enthaltene Lithiumkonzentration festzustellen. Das Probenahmeprogramm wird an mehreren Standorten in den Konzessionsgebieten des Unternehmens für metallhaltige Mineralien und Industriemineralien durchgeführt. Nach der Entnahme der Proben im Feld werden sie für die analytischen Tests an akkreditierte Labors transportiert. Es wird erwartet, dass die ersten Ergebnisse aus dem Probenahmeprogramm innerhalb von sechs bis acht Wochen vorliegen werden. E3 Metals möchte den Betreibern für ihre Kooperation mit dem Unternehmen bei der Durchführung des Probenahmeprogramms danken.

Die in dieser Woche beginnende zweite Phase der Probenahme baut auf dem Erfolg auf, den wir mit der im Oktober abgeschlossenen ersten Probenahmephase erzielt haben, sagte Chris Doornbos, der CEO von E3 Metals. Die Ergebnisse der Phase eins werden zur Erstellung der ersten konformen Mineralressourcenschätzung des Unternehmens verwendet, die voraussichtlich noch vor Ende dieses Jahres vorgestellt wird. Wir erweitern unser Probenahmegebiet kontinuierlich, was zur Definition weiterer Ressourcenschätzungen im Jahr 2018 führen wird. Chris Doornbos merkte ferner an: Die Entnahme einer großen Probe aus dem solehaltigen Formationswasser für Extraktionsprüfungen ist ebenfalls ein wichtiger Teil der Entwicklungsziele des Unternehmens für 2018.

