Chinas Exporte steigen im Oktober weniger stark als erwartet

Die chinesischen Exporte sind im Oktober weniger stark gestiegen als erwartet. Die Ausfuhren nahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,1 Prozent zu. Volkswirte hatten dagegen mit einem stärkeren Anstieg um 7,0 Prozent gerechnet. Im September hatten die Exporte noch um 8,1 Prozent angezogen. Die Importe weiteten sich gegenüber dem Vorjahr auf 17,2 Prozent aus. Hier hatten Ökonomen mit 16,3 Prozent eine geringere Zunahme erwartet. Im September hatte das Plus bei den Einfuhren noch bei 18,7 Prozent gelegen.

Puigdemont wirft EU Unterstützung von spanischem "Staatsstreich" vor

Der abgesetzte katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hat der EU vorgeworfen, einen "Staatsstreich" des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy unterstützt zu haben. "Werden Sie das Ergebnis der Wahl der Katalanen akzeptieren oder werden Sie weiter Herrn Rajoy bei seinem Staatsstreich helfen?", fragte Puigdemont bei einem Treffen katalanischer Bürgermeister mit den Spitzen des Europaparlaments und der EU-Kommission in Brüssel.

Gabriel zieht ein Jahr nach Trumps Wahl negative Zwischenbilanz

Ein Jahr nach der US-Präsidentschaftswahl zieht Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) eine negative Bilanz der bisherigen Amtszeit von Donald Trump. "Es ist bitter zu sehen, wie das Land der Moderne nun zu einem Land der Anti-Moderne gemacht werden soll", schreibt Gabriel in einem Gastbeitrag für die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

US-Medien: Wahlerfolg für Demokraten in Virginia, New Jersey und New York

Die Kandidaten der Demokratischen Partei in den USA haben Medienberichten zufolge sowohl die Gouverneurswahlen in den Ostküstenstaaten Virginia und New Jersey als auch die Bürgermeisterwahl in der Millionenmetropole New York für sich entschieden. In Virginia kam der Demokrat Ralph Northam nach Auszählung der Stimmen aus zwei Drittel der Wahlbezirke auf 51,82 Prozent, wie die Fernsehsender CNN und NBC und andere US-Medien berichteten.

US-Präsident sieht in Atomkonflikt mit Nordkorea jetzt "die Zeit für Stärke"

US-Präsident Donald Trump hat im südkoreanischen Parlament für ein entschlossenes Vorgehen gegen Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm geworben und dem isolierten Land zugleich einen "Weg in eine viel bessere Zukunft" in Aussicht gestellt. Jetzt sei "die Zeit für Stärke", sagte Trump am Mittwoch in einer Rede vor den südkoreanischen Parlamentariern.

Trump zu Staatsbesuch in Volksrepublik China eingetroffen

US-Präsident Donald Trump ist am Mittwoch zu einem Staatsbesuch in der Volksrepublik China eingetroffen. Bei seinen Gesprächen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping soll es unter anderem um die Nordkorea-Krise und um Handelsfragen gehen. Trump will, dass die Chinesen ihren Einfluss auf Nordkorea stärker geltend machen, um die dortige Führung von ihrem Konfrontationskurs abzubringen. In der Handelspolitik dürfte Trump das riesige Handelsdefizit seines Landes zur Sprache bringen.

Interpol warnt vor gestiegener Gefahr von Anschlägen bei Sportereignissen

Interpol hat vor der gestiegenen Gefahr von Anschlägen und Cyberkriminalität bei internationalen Sportereignissen gewarnt. Es gebe ein "Spektrum an Bedrohungen", die immer "internationaler und komplexer" würden, sagte der Generalsekretär der internationalen Polizeiorganisation, Jürgen Stock, am Rande einer Sicherheitskonferenz im katarischen Doha. Er mahnte die Kooperation zwischen den verschiedenen Strafverfolgungsbehörden an. Katar richtet 2022 die Fußball-Weltmeisterschaft aus.

Thailands Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 1,5%

US/Verbraucherkredite Sep plus 20,83 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Aug revidiert plus 13,14 Mrd USD (vorl: plus 13,06 Mrd USD)

