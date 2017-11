Was passiert ist

Die Aktien der Royal Dutch Shell (WKN:A0D94M) sind im Oktober um 4,5% gestiegen. Das hört sich nicht nach einem riesigen Betrag an, bis man es in Dollar betrachtet. Diese Steigerung ist das Äquivalent einer Zunahme der Marktkapitalisierung des integrierten Ölmultis um 10 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich dazu fiel die Aktie des Konkurrenten Chevron um mehr als 1% und ExxonMobil legte im Monatsvergleich nur um 1,5% zu. Diese Entwicklung ist jedoch die Fortsetzung eines Trends, denn Shell hat sich das ganze Jahr überdurchschnittlich entwickelt.

Na und?

Interessant ist, dass es im vergangenen Monat nicht viel Neues gab, was die Preisentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...