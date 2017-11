Pressemitteilung der FCR Immobilien AG:

FCR Immobilien AG erwirbt Nahversorger in Welzow, Brandenburg

- Nahversorger langfristig an Einzelhandelskette Norma vollvermietet

- Vollständige Renovierung des Objekts im Jahr 2013

- Mieteinnahmen von rund 130 Tsd. Euro pro Jahr

Die FCR Immobilien AG, ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren mit attraktivem Renditepotenzial in Deutschland fokussierter Investor, bleibt auf Einkaufstour. In Welzow, Brandenburg, hat die FCR Immobilien AG jetzt ein an den Lebensmittel-Discounter Norma langfristig vollvermietetes Objekt erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Immobilie ...

