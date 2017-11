Im laufenden Betrieb ist der durch die Passivierung erreichte Korrosionsschutz von entscheidender Bedeutung: Er sorgt für die notwendige Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der Produktionsanlage. Denn die Oberflächen nicht rostender Stähle werden tagtäglich extremen Umgebungsbedingungen ausgesetzt: Rohrsysteme und Behälter haben direkten Kontakt mit Säuren, korrosiven Gasen und anderen aggressiven Medien.

Unsichtbare Fehlstellen

Korrosionsgefahr droht, wenn die Passivschicht noch nicht vollständig ausgebildet ist. Jedoch auch, wenn die Werkstoffoberfläche Imperfektionen enthält, die einer Passivierung entgegenwirken. Auch im Neuzustand können Schäden entstehen, etwa durch Schleifvorgänge oder unvollständig entfernte Anlauffarben nach dem Schweißen. Bei Beschädigung kann sich die Chromoxidschicht bei Zutritt von Sauerstoff und Feuchtigkeit neu ausbilden. Dauerhafter Schutz ist aber nur dann sichergestellt, wenn die Bedingungen für eine Repassivierung erfüllt sind. Wichtige Parameter sind dabei eine ausreichende Sauerstoffkonzentration, Feuchtigkeit sowie saubere Oberflächen.

Weist die Passivschicht Fehlstellen auf, können besonders schnell Schadensereignisse durch Materialauflösung eintreten. Dann ist es auch nicht mehr weit bis zur Lochkorrosion. Daher ist es besonders wichtig, von Anfang an für Klarheit bei der Korrosionsbeständigkeit zu sorgen. Dies geht aber nur, wenn Fehlstellen in der Passivierung sichtbar werden. Mit bloßem Auge sind solche Fehlstellen allerdings nicht zu erkennen. Die Werkstoffoberflächen sehen anfangs nahezu immer optisch blank aus. Dies ist also kein Kriterium für die sichere Werkstoffauswahl von Komponenten, welche für den Einsatz im Anlagenbau vorgesehen sind.

Berliner Blau zeigt Korrosionsgefahr

Routinemäßig setzt TÜV Süd Chemie Service für die sichere Werkstoffauswahl elektrochemische ...

