Eine Welle von Firmenbilanzen hat Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch aus der Reserve gelockt. Der Dax legte in den ersten Handelsminuten 0,2 Prozent auf 13.412 Punkte zu. Aktien von HeidelbergCement legten rund vier Prozent zu, nachdem der Konzern die Gewinnerwartungen im dritten Quartal übertraf.

