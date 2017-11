Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Frankfurt (pta013/08.11.2017/09:23) - Die Wertpapierhandelsbank Steubing AG hat heute im Bundesanzeiger ein öffentliches Kaufangebot für die im Tausch gegen die von der Laurèl GmbH begebenen Anleihen eingebuchten Erwerbsrechte auf Aktien der Munich Brand Hub AG WKN A2GS6Y / ISIN DE000A2GS6Y2 abgegeben.



Die Kaufanbietende bietet hiermit den Inhabern der Erwerbsrechte zum Bezug von Aktien der Munich Brand Hub AG an, ihre Erwerbsrechte WKN A2GS6Y zu einem Preis in Höhe von 25 Euro je Erwerbsrecht bezogen auf 8,5 Aktien der Munich Brand Hub AG zu erwerben.



Das Angebot wird auflösend bedingt erklärt: Es gilt nur, bis es bezogen auf Erwerbsrechte zum Bezug von 42.500 Aktien der Munich Brand Hub AG angenommen wurde. Das öffentliche Kaufangebot sowie die auf dieser Basis abgeschlossenen Kaufverträge unterliegen deutschem Recht. Dieses Angebot richtet sich nicht an Inhaber von Erwerbsrechten zum Bezug von Aktien der Munich Brand Hub AG in einer Jurisdiktion, in der dieses Angebot gegen die dort geltenden Gesetze verstößt. Die Frist ("Annahmefrist"), innerhalb derer eine Annahme erfolgen kann, läuft bis zum Beginn der Erwerbsfrist, längstens bis zum 24.11.2017, 14.00 Uhr (MESZ) vorbehaltlich einer Verlängerungsoption seitens des Kaufanbietenden.



Inhaber von Erwerbsrechten zum Bezug von Aktien der Munich Brand Hub AG können dieses Angebot nur innerhalb der Annahmefrist annehmen. Die Annahme kann nur gegenüber einem depotführenden Kreditinstitut oder einem depotführenden Wertpapierdienstleistungsunternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland oder der inländischen Niederlassung eines depotführenden Kreditinstituts oder eines depotführenden Finanzdienstleistungsunternehmens (nachfolgend "depotführendes Institut") erklärt werden.



Das öffentliche Kaufangebot der Steubing AG im Bundesanzeiger:



https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservletsession.sessionid=2506bdca126d e90e5cd3fa0602237e4e&page.navid=detailsearchlisttodetailsearchdetail&fts_search_ list.selected=176d42a2f



