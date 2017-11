Die Genesys+ Serie liefert nach Herstellerangaben die momentan höchste am Markt erhältliche Leistungsdichte in einem 1-HE-19"-Rack bei einem Gewicht von weniger als 7,5 kg. Die 19"-Racks (483 mm in der Breite) bieten fünf verschiedene Nennausgangsspannungsbereiche von 0 bis 10 V/500 A, 0 bis 20 V/250 A, 0 bis 30 V/170 A, 0 bis 300 V/17 A und 0 bis 600 V/8,5 A und werden über einen Netzweitbereichseingang (dreiphasig 170 bis 265 VAC, 342 bis 460 VAC oder 342 bis 528 VAC) versorgt. Die Genesys+ Laborstromversorgungen können entweder im Konstantstrom- oder im Konstantspannungs- oder im Konstantleistungs-Modus betrieben werden welcher auf Basis einer Simulation eines internen Widerstands arbeitet. Die aktive Leistungsfaktor-Korrektur (PFC) trägt zum Wirkungsgrad von bis zu 92 % bei.

Etliche Weiterentwicklungen sind beim Genesys+ zu entdecken, unter anderem ein kontrastreiches LC-Display mit weitem Betrachtungswinkel und verstellbarer Helligkeit inklusive Dimmfunktion für eine verbesserte Ablesbarkeit. Ebenso noch schnellere Anstiegs- und Abfallzeiten sowie eine Slew-Rate-Steuerung. Zum Ansteuern von externen Geräten, wie zum Beispiel ...

