Bad Marienberg - Wie das Statistische Bundesamt anlässlich der derzeit in Bonn stattfindenden Weltklimakonferenz mitteilt, ist der Anteil erneuerbarer Energien am Brutto-Endenergieverbrauch von 3,7% im Jahr 2000 auf 14,6% im Jahr 2016 gestiegen, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung.

