Brugg - Information Builders hat in der Umfrage "BI Survey 17" des Marktforschers BARC Spitzenwerte erzielt, unter anderem in den Kategorien "Operational BI", "Vendor Support", "Query Performance" und "Sales Experience".

Information Builders, ein führender Anbieter von Business-Intelligence (BI)-, Analytics-, Datenintegritäts- und Datenqualitätslösungen, wurde als Topanbieter in zahlreichen Kategorien des BI Survey 17, der weltweit grössten Umfrage unter BI-Anwendern, eingestuft. Die Umfrage führte das deutsche Business Application Research Center (BARC) durch.

Der Marktforscher hat Information Builders in den beiden Marktsegmenten "Large International BI Vendors" und "Large Enterprise BI Platform" bewertet. Dort stufte BARC das Unternehmen als Marktführer in den vier Kategorien "Operational BI", "Vendor Support", "Query Performance" und "Sales Experience" ein. Im Segment "Large Enterprise BI Platform" belegte Information Builders in weiteren sechs Kategorien, darunter "Embedded BI", "Customer Satisfaction" und "Flexibility", den Spitzenplatz. In acht zusätzlichen Kategorien, darunter "Business Benefits", "Customer Experience" und "Embedded BI", erreichte das Unternehmen im Segment "Large International BI Vendors" weitere Höchstbewertungen.

Die BI- und Analytics-Plattform WebFOCUS von Information Builders belegte in der Kategorie "Operational BI" in beiden Marktsegmenten den ersten Platz. Seit 2013 ist der BI-Anbieter in dieser Kategorie ungeschlagen. Laut der Umfrage unterstützt WebFOCUS "die Erstellung von ...

