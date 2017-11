Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3) gibt heute die Konzern-Finanzergebnisse gemäß International Financial Reporting Standards (IFRS) für die ersten neun Monate 2017 bekannt.

Wie ist die Lage?

Die Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten 2017 beliefen sich auf TEUR 5.097 im Vergleich zu TEUR 2.230 in der Vorjahresperiode und resultierten vornehmlich aus der von Cosmo im Vorjahr erhaltenen Upfrontzahlung im Rahmen der 2016 abgeschlossenen Lizenzvereinbarung für Remimazolam.

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung in den ersten neun Monaten 2017 beliefen sich auf TEUR 13.528 und betreffen im Wesentlichen das klinische Entwicklungsprogamm für Remimazolam in den USA. Der Rückgang um TEUR 2.903 gegenüber dem Vorjahreszeitraum resultiert vornehmlich aus einerseits niedrigeren Kosten für Phase-III-Studien und andererseits höheren Kosten für Phase-I-Studien.

Die Aufwendungen für allgemeine Verwaltung und Vertrieb reduzierten sich im Vergleich zur Vorjahresperiode in den ersten neun Monaten 2017 um TEUR 1.395 auf TEUR 2.795. Dabei haben sich die Verwaltungsaufwendungen um TEUR 919 auf TEUR 2.252 und die Vertriebsaufwendungen um TEUR 476 auf TEUR 543 verringert. Die in der Vorjahresperiode höheren Verwaltungsaufwendungen resultierten vornehmlich aus der Vorbereitung potentieller, letztlich nicht durchgeführter Kapitalmaßnahmen, während die in der Vorjahresperiode erfassten Vertriebsaufwendungen wesentliche Anbahnungskosten für Lizenzvereinbarungen enthielten, die in den ersten neun Monaten 2017 nicht angefallen sind.

Der Steuerertrag in den ersten neun Monaten 2017 belief sich auf TEUR 2.786 (Vorjahreszeitraum: TEUR 3.430) und betrifft im Wesentlichen die steuerliche Förderung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...