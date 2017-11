LTE Versorgung aller Stationen der Wiener U-Bahn, ober- und unterirdisch.

Wien (APA-ots) - Seit seinem Start in Österreich hat Hutchison Drei Austria konsequent auf Daten und mobile Entertainment gesetzt. Heute ist Drei mit einem Marktanteil von rund 40 Prozent der mit Abstand größte Anbieter von mobilem Internet in Österreich. Um das mobile Leben der 3Kunden jetzt noch einfacher zu machen, bietet Drei ab jetzt LTE-Empfang im gesamten Wiener U-Bahn Netz an.

3Kunden können somit E-Mail, WhatsApp und YouTube in allen Stationen und Strecken des Wiener U-Bahn Netzes nutzen. Das superschnelle mobile Datennetz von Drei steht ab jetzt allen Wiener 3Kunden von Leopoldau bis Hütteldorf, von der Seestadt bis Ottakring zur Verfügung. 3CEO Jan Trionow:"Nach der Inbetriebnahme des ersten österreichweiten LTE-Netzes im August 2015 und unseren konsequenten Optimierungsmaßnahmen entlang der wichtigsten ÖBB Strecken, war es ein logischer Schritt, auch das meistbenutzte Transportmittel der Wiener mit LTE zu versorgen. Wir freuen uns, den Kunden in der Bundeshauptstadt ab jetzt im gesamten Wiener U-Bahn Netz auch LTE anbieten zu können."

Zwtl.: Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im 1.Halbjahr 2017 einen Umsatz von 386 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, 3MobileTV oder Film- und Musik-Diensten. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das dichteste und leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größtem Service-Ranking den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel "Service-Champion" (8/2016). Beim Business-Tarife-Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien ging Drei als Gesamtsieger hervor und konnte auch den Sieg bei Angebotsumfang, Tarifen & Konditionen erlangen (ÖGVS 2/2017). Am 31.Oktober 2017 schließt Hutchison Drei Austria die Übernahme von Tele2 Austria ab.

