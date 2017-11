Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt pendelt zur Wochenmitte im frühen Handel zwischen leichten Gewinnen und Verlusten. Dazu tragen auch die Vorgaben aus Übersee bei. So hatten die US-Börsen am Vorabend ihre Rekordjagd zunächst gestoppt. In Asien haben zuletzt auch die negativen Vorzeichen überwogen. Die jüngsten Aussenhandelsdaten aus China zeichnen ein gemischtes Bild.

Die Ex- und Importe in China wuchsen im Oktober nicht mehr ganz so stark wie noch im September. Mit einem in Dollar gemessenen Plus von 6,9 beziehungsweise 17,2% legten aber sowohl die Aus- als auch die Einfuhren weiter stark zu. Angesichts des anstehenden Besuchs von US-Präsident Donald Trump dürfte zudem der weiter gestiegene Handelsbilanzüberschuss mit den USA im Fokus stehen. Für Unsicherheit hat zudem ein Medienbericht gesorgt, wonach es bei der geplanten US-Steuerreform zu Verzögerungen kommen könnte. Europaweit ist die Berichtssaison noch mal in vollem Gange, während sie hierzulande mit Zahlen der Swiss Life damit auch ausläuft.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr bei 9'221,19 Punkten und somit nahezu unverändert (+0,01%). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) ist mit -0,02% auf 1'500,22 Punkte ebenfalls kaum verändert und der breite Swiss Performance Index (SPI) steht um 0,07% höher bei 10'593,13 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen ...

