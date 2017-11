WIESBADEN (dpa-AFX) - Im Jahr 2016 stammte 14,6 Prozent der verbrauchten Energie in Deutschland aus erneuerbaren Quellen. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch zur Weltklimakonferenz in Bonn mit. Im Jahr 2000 hatte der Anteil erneuerbarer Energien noch bei 3,7 Prozent gelegen. In diesem Jahr wurde das Erneuerbare-Energien-Gesetz verabschiedet. In der darauf folgenden Dekade stieg der Wert laut Bundesamt dann deutlich - bis auf 10,9 Prozent 2010./löb/DP/jha

