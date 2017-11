Wien - In den USA standen gestern die Papiere von Hertz (ISIN: US42806J1060, WKN: A2ALSZ, Ticker-Symbol: AZK) (-17,5%) und AVIS Budget (ISIN: US0537741052, WKN: A0KEE9, Ticker-Symbol: CUCA) (-15,1%) unter Druck, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. AVIS habe durchwachsene Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vermeldet und sich erneut pessimistischer in Bezug auf den Gesamtjahresgewinn geäußert.

Den vollständigen Artikel lesen ...