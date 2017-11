Pressemitteilung der Singulus Technologies AG:

Strategisch wichtiger Markteintritt in die Medizintechnik - SINGULUS TECHNOLOGIES erhält ersten Auftrag über Prozessanlagen

- Erste Prozessanlagen für die Reinigung und Beschichtung von Kontaktlinsen wurden bestellt

- Weitere Anlage im Produktportfolio für den Wachstumsmarkt Medizintechnik wird vorgestellt

Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS TECHNOLOGIES) startet den strategisch wichtigen Markteintritt in den Wachstumsmarkt Medizintechnik und hat den ersten Vertrag mit einem Umfang von über zehn Millionen Euro für den Verkauf von Prozessanlagen zur Bearbeitung von Kontaktlinsen unterzeichnet. Die noch ausstehende Anzahlung für den Auftrag wird zeitnah erwartet. Die Anlagen sollen 2018 an ein international tätiges Unternehmen in der Medizinbranche geliefert werden.

Dr.-Ing. Stefan Rinck, CEO der SINGULUS TECHNOLOGIES AG: "Dieser Eintritt in die Medizintechnik ist eine strategisch wichtige Portfolioerweiterung für die Zukunft. Wir arbeiten mit diesem Kunden seit einiger Zeit in Entwicklungsprojekten zusammen und haben nun eine neue Prozessanlage für die Herstellung ...

