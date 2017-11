Am heutigen Handelstag steht die RBNZ-Sitzung im Mittelpunkt Wöchentlicher DoE-Bericht zu den Veränderungen der Öllagerbeständen in den USA steht an Ein Blick auf die kanadischen Daten zum Immobilienmarkt lohnt sich ebenfalls

Zusammenfassung:Am Mittwoch steht die RBNZ-Sitzung klar im Mittelpunkt, da diese neue Zahlen zur Konjunkturlage liefern wird. Auch wenn die Chancen für eine Zinserhöhung ziemlich schlecht aussehen, könnte der NZD von dem Treffen profitieren. Dem NZDUSD ist es nämlich gelungen über einer wichtigen technischen Unterstützung zu bleiben. Des Weiteren wird die DoE ihre wöchentlichen Zahlen zu den Veränderungen der Öllagerbestände (USA) veröffentlichen. 14:15/14:30 Uhr - Daten aus Kanada zum Immobilienmarkt (Baubeginne und Baugenehmigungen für Oktober): Am Anfang des Jahres performte der kanadische Dollar sehr gut, nach dem die Bank of Canada sich dazu entschlossen hatte die Zinsen zweimal zu erhöhen. Seit dem hat der CAD allerdings etwas an Attraktivität verloren, da der USD vor allem durch die erwartete Zinserhöhung im Dezember gestützt wurde. Erinnern wir uns daran, dass es so aussah, als würde die ...

