FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa zeigen sich zur Wochenmitte in einer Flut von Quartalszahlen überwiegend wenig bewegt. Dessen ungeachtet kommt es bei den Aktienkursen jener Unternehmen, die ihre Bücher geöffnet haben, teils zu deutlichen Kursbewegungen. An der Börse wird von einer Konsolidierung auf hohem Niveau gesprochen. "Neue Rekorde sind erst einmal vom Tisch", sagt ein Händler. Zu beobachten war zuletzt, dass sich die Käufer nicht mehr so aggressiv im Markt bewegten. Auf der anderen Seite bauen die Verkäufer aber auch keinen großen Verkaufsdruck auf.

Der DAX liegt eine Stunde nach dem Handelsbeginn 0,1 Prozent höher bei 11.388 Punkten, der Euro-Stoxx-50 liegt 0,1 Prozent im Minus. Die Börsen in Mailand und Madrid hinken etwas hinterher, wobei in Madrid weiter die schwelende Katalonien-Krise keine Kauflaune aufkommen lässt. Der Euro startet knapp über 1,16 Dollar in das europäische Geschäft und sorgt für keine Impulse. Auch am Anleihemarkt tut sich wenig.

Drei DAX-Unternehmen mit Zahlen

Mit Heidelbergcement, Vonovia und Eon haben drei DAX-Unternehmen ihre Quartalszahlen vorgelegt. Am Donnerstag erreicht die Berichtssaison ihren Höhepunkt, allein aus dem DAX werden dann neun Unternehmen berichten.

Tagesfavorit im DAX sind Heidelbergcement mit einem Plus von 4,7 Prozent. Nach einem schwachen ersten Halbjahr hat Heidelbergcement im dritten Quartal wieder zurück in die Wachstumsspur gefunden. Unterstützt von starken Geschäften in Australien, Marokko, Indien sowie in Nord- und Osteuropa steigerte der Baustoffkonzern auf vergleichbarer Basis das bereinigte operative Ergebnis um 7 Prozent und den Umsatz um 4 Prozent. Der Gewinnanstieg liege deutlich über den Konsenserwartungen, so die Analysten von Davy. Heidelbergcement habe von besseren Endmärkten, der anhaltend guten Umsetzung von Synergien und geringeren Energiekosten profitiert. Gut kommt auch an, dass das Unternehmen den Ausblick für das operative Gewinnwachstum beibehalten habe.

Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia blickt optimistischer auf das Gesamtjahr und steigert die Dividende. In den ersten neun Monaten hat sich der Gewinn aufgrund höherer Einnahmen durch Mieten und margenstärkere Serviceleistungen und die Integration einer Akquisition mehr als verdreifacht. Vonovia tendieren kaum verändert.

Eon hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 965 Millionen Euro verdient und damit gut 50 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten das so aber auch schon prognostiziert. Eon legen um 1,0 Prozent zu.

Aktienrückkauf von Ahold-Delhaize positiv gewertet

Ahold-Delhaize gewinnen nach der Ankündigung eines neues Aktienrückkaufprogramms um 5,5 Prozent. Der niederländische Einzelhändler will ab 2018 eigene Aktien für 2 Milliarden Euro kaufen. Die Zahlen für das dritte Quartal werden derweil als im Rahmen der Erwartungen beschrieben.

Der Verbindungstechnikspezialist Norma ist im dritten Quartal dank Akquisitionen und einer guten Nachfrage insbesondere aus dem Raum Asien-Pazifik deutlich gewachsen. Wie Baader Helvea aber moniert, ist die Gewinnmarge mit 17,5 Prozent unter dem guten Vorjahreswert von 17,9 Prozent geblieben. Für die Aktie geht es um 3,6 Prozent nach unten.

Brenntag ziehen dagegen um 5,3 Prozent an. Der Chemikaliendistributeur hat im dritten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet, und seine Jahresprognose bekräftigt. Symrise hat wie erwartet starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Die währungsbereinigten Umsätze stiegen im dritten Quartal um 9,1 Prozent, während im Konsens nur ein Plus von 5,4 Prozent erwartet wurde. Die Aktie legt um knapp 5 Prozent zu.

Von starken Zahlen spricht ein Händler bei Schaeffler. "Die Marge steigt deutlich", sagt er. Während der Umsatz im Rahmen der Erwartungen liege, hätten die Gewinnkennziffern die Erwartungen deutlich geschlagen. Der Kurs zieht um 4,3 Prozent an.

Nach Zahlen geht es für die Dürr-Aktie um 3,3 Prozent nach unten. Als Belastungsfaktor wird auf schwächere Auftragseingänge verwiesen. Steinhoff fallen Richtung Allzeittief. Der Kurs gibt um 3,9 Prozent nach. Börsianer verweisen auf einen Bericht, nach dem Steinhoff Finanztransaktionen nicht offen gelegt haben soll. Steinhoff bestreitet die Verpflichtung dazu. "Die ganze Geschichte zeigt wieder einmal, wie intransparent das Unternehmen ist", sagt ein Händler.

Bericht zu Internetkasinos lastet schwer auf Wirecard

Wirecard rutschen um knapp 6 Prozent ein, im Vorbörsenhandel war der Kurs aber auch schon um 16 Prozent eingeknickt. Im Handel wird auf einen Bericht in der Süddeutschen Zeitung verwiesen. Demzufolge sollen etliche deutsche Banken und Zahlungsdienstleister offenbar systematisch gegen deutsche Gesetze verstoßen haben, indem sie Zahlungen für illegale Internetkasinos abwickelten. Dort soll es unter anderem heißen, dass die Wirecard Bank für Offshore-Glücksspielanbieter Konten führe, über die auch Auszahlungen an Spieler abgewickelt würden. "Dies ist für Wirecard ein extrem sensibles Thema", so ein Marktteilnehmer.

Extrem volatil handeln Evotec nach dem Quartalsbericht. Die Aktie verliert nach einem Tageshoch bei 19,09 Euro aktuell fast 7 Prozent auf 17,37 Euro.

Ein Kursdebakel gibt es in der dritten Reihe. Die Aktie der Mediengruppe Bastei Lübbe bricht um über 30 Prozent ein. Bastei Lübbe nimmt eine außerplanmäßige Abschreibung auf die Streaming-Plattform Oolipo vor, die das operative Ergebnis mit rund 3 Millionen Euro belasten wird.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.659,30 0,01 0,53 11,21 Stoxx-50 3.223,35 -0,01 -0,16 7,07 DAX 13.397,22 0,13 17,95 16,69 MDAX 26.961,81 0,12 32,74 21,51 TecDAX 2.528,64 -1,13 -28,94 39,57 SDAX 11.929,19 -0,23 -28,06 25,31 FTSE 7.518,25 0,07 5,14 5,26 CAC 5.482,72 0,04 2,08 12,76 Bund-Future 163,33 0,03 2,02 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:46 Di, 17:18 % YTD EUR/USD 1,1596 -0,02% 1,1599 1,1573 +10,3% EUR/JPY 131,98 -0,00% 131,99 132,03 +7,4% EUR/CHF 1,1588 +0,02% 1,1585 1,1567 +8,2% EUR/GBP 0,8826 +0,04% 0,8822 1,1351 +3,5% USD/JPY 113,82 +0,02% 113,80 114,09 -2,6% GBP/USD 1,3139 -0,06% 1,3147 1,3136 +6,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,06 57,2 -0,2% -0,14 0% Brent/ICE 63,69 63,69 0% 0,00 +8,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.278,53 1.275,34 +0,3% +3,19 +11,0% Silber (Spot) 17,04 16,94 +0,6% +0,09 +7,0% Platin (Spot) 928,85 923,00 +0,6% +5,85 +2,8% Kupfer-Future 3,08 3,09 -0,3% -0,01 +21,9%

