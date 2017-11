FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine gute Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal hat die Symrise -Aktien am Mittwoch auf ein Rekordhoch bei 72,51 Euro getrieben. Am Vormittag zählten die Aktien des Herstellers von Duftstoffen und Aromen mit einem Plus von noch 4,93 Prozent auf 71,15 zu den Favoriten im MDax .

Das Unternehmen habe die Erwartungen in einem starken Quartal insgesamt erfüllt, schrieb Analyst Gunther Zechmann von Bernstein Research in einer ersten Einschätzung. Er hob dabei ein überraschend starkes Umsatzwachstum aus eigener Kraft hervor. Mit der Geschwindigkeit des Wachstums überrage Symrise die Wettbewerber Givaudan und IFF. Dass die Gewinnmarge etwas unter den Erwartungen gelegen habe, basiere auf gestiegenen Rohstoffkosten./mis/das

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000SYM9999

AXC0134 2017-11-08/10:51