Zürich (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100063227 -



Nach 15 Jahren an der Bahnhofstrasse 87 wird die GH Goldhaus AG

Ende des Jahres aus der Liegenschaft ausziehen. Müssen.



Der Mietpreismarkt im Zentrum der Stadt Zürich ist ausgereizt.

Viele Hausbesitzer versuchen, noch das Maximum an Miete zu

generieren. Es gibt bereits Leerstände, für die sich keine Mieter

finden lassen, weil die Mieterwartungen schlichtweg ausgereizt sind.

Die Lage ist vertrackt, niemand möchte nachgeben, niedrigere

Mieteinnahmen haben einen Wertverlust der Immobilie zur Folge. Für

die exorbitant hohen Mietforderungen werden neue Mieter gefunden, die

sich teilweise auf dem hiesigen Markt nicht so gut auskennen. Das

läuft auf Misserfolge und neuerliche Schliessungen hinaus.



Von Misserfolg kann bei der GH Goldhaus AG gottseidank keine Rede

sein. Die GH Goldhaus AG wurde 1999 gegründet und hat sich bei den

Kunden als vertrauenswürdige Adresse mit einem sensationellen

Preis-Leistungsverhältnis etabliert. Das Goldhaus führt ein

einzigartig breites Sortiment an Gold- und Brillantschmuck, sowie

eine grosse Auswahl an Zuchtperlen. Auch Silberschmuck, Kreationen

aus Stahl und Farbstein-Settings gehören zum konstanten Angebot der

GH Goldhaus AG. Als nachhaltigen Service bietet das Goldhaus den

Ankauf von Altgold und Altsilber an.



Derzeit läuft der Räumungsverkauf des Geschäftes in der

Bahnhofstrasse 87 auf Hochtouren. Ein vergleichbarer guter Standort

ist noch nicht in Sicht. Bis 23. Dezember 2017 können die Kunden zu

sensationellen Rabatten einkaufen, weil jetzt das gesamte Warenlager

geräumt wird.



Das Goldhaus bedauert es sehr, sich aus der Bahnhofstrasse

verabschieden zu müssen.



Mit besten Grüssen



Marianne Hopsch,

CEO GH Goldhaus AG



Originaltext: GH GOLDHAUS AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100063227

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100063227.rss2



Kontakt:

Marianne Hopsch,

goldhaus@me.com,

076 398 44 89,

043 344 87 63