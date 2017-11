Jeder Fünfte Deutsche ist laut Statistischem Bundesamt von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Die Betroffenen leiden unter erheblichen materiellen Entbehrungen. In der gesamten EU sieht es noch schlechter aus.

In Deutschland ist jeder Fünfte von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. 2016 traf das auf 16 Millionen Menschen zu, was einem Anteil von 19,7 Prozent der Bevölkerung entspricht, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. In der gesamten Europäischen Union lag der Anteil mit durchschnittlich 23,5 Prozent höher. Von Armut ...

