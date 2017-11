Tesla-Fans (WKN:A1CX3T), aufgepasst: Die großen Autohersteller haben die Vorteile des Tesla Supercharger-Netzwerks erkannt und bauen sich ihre eigenen auf.



Ein neues Unternehmen namens Ionity hat mit dem Aufbau eines Netzes von Hochgeschwindigkeits-Elektrofahrzeug-Ladestationen in Europa begonnen. Es gibt viele verschiedene Unternehmen, die versuchen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu bauen, aber Ionity ist anders: Es handelt sich um ein Joint Venture von vier der größten europäischen Automobilhersteller, das in den nächsten drei Jahren etwa 400 Hochgeschwindigkeits-Ladestationen eröffnen will.



Hier ist, was wir wissen.

Wer steckt hinter Ionity?

Zurzeit ist Ionity ein Joint Venture von vier großen Automobilherstellern:



Ford Motor Company (WKN:502391);



BMW AG (WKN:519000);



Mercedes-Benz Muttergesellschaft Daimler AG (WKN:710000) ...

