Sie wurden mit Hochspannung erwartet, die Ergebnisse für das dritte Quartal. Aber so wirklich begeistert konnten diejenigen, die die Evotec-Aktie (ISIN: DE0005664809) monatelang immer höher getragen hatten, nicht sein. Denn bei einem solchen Höhenflug ist ein Statement wie "Ausblick für 2017 bestätigt" schnell mal zu mager. Sicher, Evotec wächst kräftig, Umsatz und Gewinn legen in soliden, großen Schritten zu: Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 120,6 auf 170,9 Millionen, der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen von 30,6 auf 39,3 Millionen.

Das Problem ist, dass die Aktie selbst noch viel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...