Die frühere Yahoo-Chefin Marissa Mayer ist auf dem Tiefpunkt. Sie wird dem US-Senat zwangsweise vorgeführt, um über Datendiebstähle zu informieren. Auch andere Chefs im Silicon Valley sollten sich Sorgen machen.

Ihr berühmtestes Foto zeigt sie modisch lasziv drapiert auf einer Gartenliege. Die nächsten Bilder werden aber wohl auf einem heißen Stuhl in Washington im Senat gemacht werden. Denn schlimmer geht es kaum noch: Die Politseite "The Hill" berichtet, dass Marissa Mayer, die unrühmlich und durch die Hintertür ausgeschiedene frühere Vorstandschefin von Yahoo, vom Senat zwangsweise vorgeführt wird. Vor den Abgeordneten soll sie über die gigantischen Datendiebstähle Rede und Antwort stehen, die 2013 alle drei Milliarden Yahoo-E-Mailkonten und andere Dienste kompromittiert haben. Yahoo hatte selbst nach langem Schweigen erst einmal eine Milliarde eingeräumt und dann in diesem Jahr die Karten doch noch ganz auf den Tisch gelegt.

Mayer, so der Bericht, soll mehrere Anfragen des Senats ignoriert haben, weshalb sie eine offizielle Vorladung zum Verhör erhielt. Ihr Team soll noch versucht haben, die "Subpoena" abzuwenden, damit man sagen könne, sie werde freiwillig erscheinen. Es heißt, Mayer sei nur der Meinung gewesen, sie sei nicht die beste Zeugin in dem Fall. Das sieht der Senat anders.

Es ist der Tiefpunkt einer Vorzeige-Karriere. ...

